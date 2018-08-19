/ Пьяный водитель устроил ДТП в Чебаркульском районе

В одном из автомобилей находились маленькие дети.

Дорожно-транспортное происшествие с участием семьи из 4-х человек произошло вблизи посёлка Варламово Чебаркульского района. Водитель автомобиля «Лифан», в состоянии алкогольного опьянения, при повороте не уступил дорогу движущемуся навстречу «Фольксвагену». В иномарке находилась семья с детьми 6 лет и 1 года.

В «Фольксвагене» находилась семья из 4 человек, водитель был трезв. Водитель «Лифана» находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не уступил при совершении поворота. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия.

Водитель и пассажир «Лифана» госпитализированы с травмами лёгкой степени тяжести. Их автомобиль, по словам очевидцев, восстановлению не подлежит. Также небольшое сотрясение получил водитель иномарки. Жена и дети, которые ехали с ним, не пострадали, так как были пристёгнуты и находились в специальных удерживающих устройствах.