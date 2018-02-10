/ Таксист вылетел в кювет на автодороге на Южном Урале

Последствия ДТП попали на видео.

Накануне, 9 февраля, на южноуральской трассе произошла очередная авария с участием автомобиля службы такси. Дорожный инцидент зафиксировали в Нагайбакском районе. Как сообщают очевидцы, иномарка «проскочила» через встречную полосу, только после этого оказалась в сугробе.



Ещё одна «Дэу Нексия», теперь в Нагайбакском районе. Пьяный таксист забрел в Фершампенуаз. Слетел с трассы по «встречке». — сообщил автор видео.



Отметим, что информация о пострадавших сейчас выясняется. Сотрудники областной Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится административное расследование. Также инспекторам предстоит уточнить, был ли водитель нетрезв.

