/ Два водителя погибли в лобовом столкновении на Южном Урале

Медики борются за жизнь третьего участника ДТП — пассажира «Лады Приоры».

Накануне, 23 января, на приграничной автодороге в Кизильском районе по направлению к Казахстану произошло смертельное ДТП. Автомобили «Лада Приора» и «Субару Легаси» столкнулись лоб в лоб в месте, где выезд на встречную полосу запрещен. В результате оба автомобилиста погибли на месте.



23 января в 15:10 на 5 километре автодороги Кизильское-Бреды-Мариинское-граница Казахстана водитель 1936 года рождения — житель Кизильского района, управляя автомобилем Лада-217030, выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где выезд запрещен, совершил столкновение с автомобилем «Субару Легаси» под управлением водителя 1968 года рождения, житель Башкортостана. В результате ДТП водители обоих транспортных средств от полученных телесных повреждений скончались. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

49-летний пассажир «Приоры» получил серьезные травмы, его доставили в местную больницу. Сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства трагедии.