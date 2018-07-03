/ Пьяных водителей определят по анализу крови

Вступили в силу поправки в закон о нетрезвом вождении.

Водителей, севших за руль в нетрезвом виде, смогут теперь вычислить по анализу крови. Новый закон начал действовать в России. Он облегчит работу инспекторам ГИБДД, разбирающимся с тяжелыми авариями, пострадавшие в которых водители находятся без сознания. Именно анализ крови позволит определить, рискнул ли водитель оказаться на дороге в состоянии опьянения.

Ожидается, что нововведение устранит правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения. Ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту. — сообщает РИА Новости.

Анализ крови подтвердит опьянение водителя, если в организме обнаружится больше 0,3 граммов спирта на литр крови.