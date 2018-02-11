/ Маршрутка и отечественная легковушка столкнулись на Южном Урале

﻿Авария произошла в Троицке.

Женщина, передвигавшаяся на пассажирском сиденье, пострадала в ДТП у железнодорожного вокзала в Троицке. Отечественная «Четырнадцатая» и Газель столкнулись сегодня, 11 февраля. По словам очевидцев, на месте работали оперативные службы города.

Сотрудники ГАИ стояли напротив и скорая проезжала. — сообщили свидетели аварии.

По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением. В результате ВАЗ 21114 въехал в левый бок Газели. Весь удар на себя приняла пассажирка отечественной легковушки. Ее госпитализировали прибывшие на место сотрудники скорой помощи.

Фото последствий разместили в социальных сетях. На снимках видно, что у Лады повреждена передняя часть, разбиты фары и бампер, помят корпус капота.

Подробности и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

