/ Маршрутка протаранила трамвай лоб в лоб в центре Челябинска

Очевидцы сообщают о 4 «скорых» на месте ДТП.

Сегодня утром, 13 декабря, в центре Челябинска произошло лобовое столкновение трамвая и маршрутного такси. Сейчас на месте работают 4 кареты скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы, они же сняли последствия на фото и видео

Маршрутка решила поехать по встречной полосе и на приличной скорости протаранила трамвай. Капот микроавтобуса серьезно прогнулся внутрь. Трамваи стоят, пробка огромная. — рассказал очевидец Семен Головач.

Информация о пострадавших уточняется.

