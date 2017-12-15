/ Фура и легковушка столкнулись на трассе Челябинск-Новосибирск

Последствия дорожно-транспортного происшествия попали на видео.

Сегодня, 15 декабря, на автотрассе под Челябинском произошла крупная авария. Ее участниками стали две иномарки — легковая «Тойота» и большегрузная «Скания». Машины серьезно пострадали от удара, их отбросило с проезжей части по разные стороны обочины. После аварии 32-летний водитель «Тойоты» выжил, его госпитализировали.



В 09:30 часов на 21 километре трассы «Челябинск-Новосибирск» на территории Красноармейского района местный житель, управляя «Тойотой Авенсис», двигаясь со стороны Челябинска, при не установленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением водителя 1987 года рождения, жителя Новосибирской области. — сообщили сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.



Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии, проводится административное расследование.