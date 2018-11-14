/ Японский грузовик вылетел с трассы в Катав-Ивановском районе

Обошлось без пострадавших.

Два грузовых автомобиля марки «Скания» столкнулись на территории Катав-Ивановского района накануне, 13 ноября, в дневное время. Желтый грузовик японского производителя въехал в заднюю часть впереди идущей машины, после чего съехал в кювет.

37-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Скания», не выбрал дистанцию до впереди движущегося второго грузового автомобиля «Скания», под управлением 51-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды ГИБДД Челябинской области.

Отметим, в результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель съехавшего большегруза направлялся из Набережных Челнов в Новосибирск. На фотографиях с места происшествия видно прицеп желтой «Скании», а также след тормозного пути. У второго грузовика из-за аварии повредилась левая задняя фара и вылетела выхлопная труба.