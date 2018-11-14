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/ Пенсионер на «Ладе» сбил 10-летнего школьника в Копейске

Пенсионер на «Ладе» сбил 10-летнего школьника в Копейске

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
сегодня в 14:51
  |  Происшествия

10-летний мальчик стал участником дорожно-транспортного происшествия в Копейске. Инцидент произошел вчера, 13 ноября, возле дома № 45 по улице Чернышевского.

Мужчина 88-лет, управляя автомобилем ВАЗ 21 099, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды ГИБДД России по Челябинской области.

В результате ДТП школьник получил телесные повреждения и был госпитализирован. Напомним, совсем недавно жертвой дорожно-транспортного происшествия стала 14-летняя девочка из Златоуста.

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