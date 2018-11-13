/ Южноуралец погиб в смертельной аварии на трассе

Мужчина скончался в карете скорой помощи до прибытия в медицинское учреждение.

44-летний житель Челябинской области погиб в аварии, произошедшей 10 ноября в Белорецком районе, на 150 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, он, двигаясь со стороны Белорецка в сторону Уфы на фуре марки Iveco Stralis, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

По прибытию подразделений служб экстренного вызова на месте ДТП был обнаружен заблокированный водитель грузового тягача, который после проведения работ по деблокации был передан сотрудникам скорой помощи для транспортировки в Белорецкую ЦРКБ. Пострадавший скончался в карете скорой помощи до прибытия в медицинское учреждение. — стало известно «Первому областному» из собственных источников.

Отметим, на участке автодороги Белорецк-Уфа было временно перекрыто движение автотранспорта в связи с работой специальной техники по поднятию и постановке на шасси опрокинувшейся фуры. После проведения необходимых работ движение восстановлено. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.