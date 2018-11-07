/ В Аргаяшском районе женщина погибла под колесами «девятки»

Жертвой ДТП стала 57-летняя жительница Южного Урала.

40-летний водитель «девятки» сбил пешехода, которая переходила дорогу на территории Аргаяшского района. Инцидент случился 6 ноября, в 18:45, на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.

Водитель, 1978 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21 093, совершил наезд на пешехода, женщину 57 лет, переходившую проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. В результате, пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. — прокомментировали аварию в отделе пропаганды ГИБДД области.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

В ГИБДД области просят пешеходов быть внимательными при движении по проезжей части, а в ночное время использовать светоотражающие элементы для обозначения.