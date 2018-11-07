/ «БМВ» приземлился на крышу после столкновения со столбом в Миассе

Водитель объезжал опасный участок дороги.

Столб на проспекте Октября прервал скоростное движение водителя в Миассе, сообщают очевидцы. Автомобиль «БМВ Х3» влетел в препятствие поздним вечером 6 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что причиной аварии стала реакция водителя на дорожную ситуацию: он заметил опасность, попытался уклониться, а в итоге «уронил» машину.

Водитель 1999 года рождения не справился с управлением, допустил выезд автомобиля за пределы дороги влево, совершил наезд на препятствие в виде опоры светофорного объекта с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир получил травмы. — прокомментировала сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде ОГИБДД по городу Миассу Дарья Лунева.

На пассажирском сиденье была 19-летняя девушка. Ей назначили амбулаторное лечение. Водитель в аварии не пострадал.