/ Маленький ребенок пострадал в ДТП в Челябинске

﻿Водитель отечественной легковушки не уступил дорогу.

Автомобиль Лада Калина столкнулся с иномаркой Фольксваген Поло в Тракторозаводском районе Челябинска. ДТП произошло сегодня, 25 января, в 9:45 утра возле дома 111 на проспекте Победы. Как рассказали в Госавтоинспекции, 27-летний водитель Лады выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу иномарке, которая ехала по главной. В результате пострадали три человека, один из них — годовалый ребенок. Известно, что малышу назначили амбулаторное лечение.

В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген и несовершеннолетний пассажир Лады 2016 года рождения получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. Водитель отечественной легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован. — сообщили сайту «Первый областной в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Подробности происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

