Трещины, плесень и гниль: на Южном Урале экс-чиновница переселяла детей-сирот в полуразрушенные дома

Жилье, которое было куплено администрацией, оказалось непригодно для жизни.

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В Чесменском районе суд вынес приговор бывшему начальнику управления экономики, недвижимости и предпринимательства местной администрации. Женщина признана виновной в халатности при обеспечении жильем детей-сирот, однако наказания ей удалось избежать.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. Было выявлено, что в период с 2015 по 2016 год чиновница отвечала за приемку домов для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не убедившись в качестве жилья, она приняла акты о соответствии 40 таких помещений.

«В ходе осмотра жилых домов выявлены многочисленные недостатки, препятствующие проживанию: трещины конструкций, проседание фундамента, следы плесени, гнили, поражения древесины насекомыми и прочие», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Чесменский районный суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). От назначенного наказания она была освобождена в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.