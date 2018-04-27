/ Пенсионерка скончалась после столкновения с ВАЗом на северо-западе Челябинска

Прибывшие на место медики попытались спасти женщину, но безрезультатно.

Накануне, 26 апреля, на северо-западе Челябинска произошло смертельное ДТП. Пожилой пешеход в нарушение правил попыталась пересечь оживленную магистраль в неположенном месте. Водитель не успел вовремя отреагировать и сбил женщину.

26 апреля 10:50 на улице Академика Королева возле дома № 24 водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21074, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход — женщина 1952 года рождения, получила телесные повреждения. — сообщили сайту в ГИБДД Челябинска.

Прибывшие на место происшествия медки госпитализировали пенсионерку, от полученных травм она скончалась в больнице.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.