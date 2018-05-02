/ Южноуральские пенсионеры получат майские выплаты досрочно

Праздничные выходные внесли коррективы в работу Пенсионного фонда.

Пожилые жители Челябинской области получат пенсионные выплаты раньше обычного. Об этом сообщили в Пенсионном фонде региона. Изменения коснутся тех, кто получает деньги в начале месяца. График выплат сдвинулся из-за праздничных выходных на День весны и труда, а так День победы.

Доставочные предприятия начнут осуществлять выплату пенсий и других социальных выплат за май месяц, начиная с 3 мая. За 6 и 7 мая — 3 и 4 числа, за 9 мая — 8 числа. — сообщили сайту «Первый областной» в ПФР по Челябинской области.

Отметим, что с 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с установленным графиком выплат.