/ Ребенка забыли в школьном автобусе в южноуральском поселке

Родители и транспорт разминулись на остановке.

В поселке Березники Троицкого района ребенка забыли в школьном автобусе. Транспорт вез ребят, в том числе, из детского сада и прибыл на остановку раньше положенного срока. Родители не успели забрать ребенка.

Автобус пришел раньше времени, мы опоздали на остановку и ребенка увезли обратно, там и забрали. — отмечает мать девочки в социальных сетях.

Под этим же постом во «ВКонтакте» комментаторы утверждают, что ребенка выводили из уже закрытого автобуса на стоянке.

Сейчас по данному факту проводится расследование. После выяснения всех обстоятельств, будут приняты определенные меры. — рассказала сайту «Первый областной» начальник Управления по делам образования Ольга Михайловская.