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/ 12-летний велосипедист угодил под колеса иномарки на Теплотехе

12-летний велосипедист угодил под колеса иномарки на Теплотехе

Подросток катался во дворе жилого дома.
сегодня в 08:23
  |  Происшествия

Накануне вечером в Калининском районе Челябинска маленький велосипедист стал участником ДТП. 12-летнего подростка сбил автомобилист. Авария произошла во дворе жилого дома на низких скоростях, поэтому серьезных увечий удалось избежать.

13 мая в 20:00 часов напротив дома № 4 по улице Болейко водитель автомобиля «Мазда 3» — мужчина 1979 года рождения, совершил наезд на велосипедиста, двигающегося по дворовому проезду. В результате ДТП травмы получил велосипедист — мальчик 2004 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Пострадавшего осмотрели медики и назначили амбулаторное лечение. Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства устанавливаются.

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