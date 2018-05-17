/ Южноуральцы с велосипедами получат скидку на билет на электричку в день всероссийской акции

Жители области готовятся ехать на работу на двухколесном транспорте.

Жителям УрФО, решившим 18 мая отправится на работу на велосипеде, будет проще ездить на электричках. Если путь состоит из двух частей, одна из которых — железная дорога, то оплачивать провоз велосипеда не придется. Такую акцию объявило АО «Свердловская пригородная компания», работающая в Свердловской, Тюменской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях.

18 мая провоз велосипедов в электропоездах АО «Свердловская пригородная компания» будет бесплатным. Согласно Правилам перевозок, провоз велосипеда осуществляется в тамбуре пригородного поезда. Один пассажир может провезти не более одного транспортного средства. На велосипед можно оформить как бумажную квитанцию (в кассе), так и электронную, если установлено мобильное приложение «Пригород». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания».

Напомним, 18 мая в Челябинской области пройдет акция «На работу на велосипеде». Она всероссийская, призвана показать, как легко и удобно ездить по делам на двухколесном транспорте. Это вклад не только в экологию населенного пункта, но и собственное здоровье. 30 минут езды на велосипеде заменяют всю дневную физическую активность.