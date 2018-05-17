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/ Южноуральцы с велосипедами получат скидку на билет на электричку в день всероссийской акции

Южноуральцы с велосипедами получат скидку на билет на электричку в день всероссийской акции

Жители области готовятся ехать на работу на двухколесном транспорте.
сегодня в 13:16
  |  Общество

Жителям УрФО, решившим 18 мая отправится на работу на велосипеде, будет проще ездить на электричках. Если путь состоит из двух частей, одна из которых — железная дорога, то оплачивать провоз велосипеда не придется. Такую акцию объявило АО «Свердловская пригородная компания», работающая в Свердловской, Тюменской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях.

18 мая провоз велосипедов в электропоездах АО «Свердловская пригородная компания» будет бесплатным. Согласно Правилам перевозок, провоз велосипеда осуществляется в тамбуре пригородного поезда. Один пассажир может провезти не более одного транспортного средства. На велосипед можно оформить как бумажную квитанцию (в кассе), так и электронную, если установлено мобильное приложение «Пригород». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания».

Напомним, 18 мая в Челябинской области пройдет акция «На работу на велосипеде». Она всероссийская, призвана показать, как легко и удобно ездить по делам на двухколесном транспорте. Это вклад не только в экологию населенного пункта, но и собственное здоровье. 30 минут езды на велосипеде заменяют всю дневную физическую активность.

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