/ 9-летняя велосипедистка попала под колеса автомобиля

ДТП произошло в Челябинске.

Вечером накануне, 5 мая, 30-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 21124 сбил 9-летнюю велосипедистку. Примерно в 17:30 девочка проезжала дорогу по нерегулируемому переходу, когда на нее налетела «Двенадцатая». Об этом сообщили в ГИБДД города. Известно, что школьница двигалась справа налево по ходу движения отечественной легковушки.

В результате происшествия девочка 2008 года рождения получила травмы. — уточнили в автоинспекции.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, жизни и здоровью пострадавшей ничто не угрожает.