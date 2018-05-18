/ Южноуральские чиновники и журналисты выбрали ЗОЖ и пересели на велосипеды

Вся Россия сменила автомобили на двухколесный транспорт.

На работу на велосипеде отправились сегодня жители Челябинской области. Пересев на двухколесный транспорт, они сделали большой вклад в улучшение экологии и своего здоровья. Пример челябинцам показал первый заместитель министра информационных технологий региона Игорь Фетисов. Он рассказал, что на велосипеде ездит часто. Путь на работу с «северка» занимает 40 минут: это через лес, где свежий воздух и нет пробок.

Мы в министерстве стараемся пропагандировать ЗОЖ. Велосипеды сегодня уже доступнее, чем 10 лет назад. Мы планомерно идем к тому, чтобы большая часть чиновников каталась на велосипедах. Из 70 человек в министерстве не регулярно, ведь это сезонный вид, где-то 10% используют велосипед. Если бы была велосипедная дорожка, я бы по ней ехал. Пешеходные переходы, ожидания на перекрестках отнимают большое количество времени у велосипедистов сейчас. — рассказал сайту «Первый областной» Игорь Фетисов.

В министерстве социальных отношений Челябинской области тоже присоединились к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Специалист отдела планирования и организации закупок преодолел 10-километровое расстояние за 15 минут.

У нас сложная экологическая обстановка. Если все вместе пересядем на велосипед, сможем ее улучшить. Также велосипед — это здоровье. Мы лучше выглядим, улучшаем свое состояние, а еще экономим время. — поделился с сайтом «Первый областной» специалист отдела планирования Александр Орлов.

В Троицке почти вся администрация пересела на велосипед. Так чиновники призвали горожан участвовать в открытии велосезона, который состоится уже 19 мая.

Медиахолдинг ОТВ тоже решил участвовать во всероссийской акции. На мятной «Каме» приехала корреспондент сайта Ксения Шимановская. А продюсер радио «Business FM Челябинск» Татьяна Шабурова на Norco.

- Я стараюсь раз в неделю ездить на работу на велосипеде. Дом у меня недалеко, всего в 5 километрах. Что на машине, что на велосипеде — по времени одинаково. Но каждый день не отправишься. В разные дни запланированы разные встречи, нужно выглядеть соответствующе. Но вот в пятницу можно отойти от делового дресс-кода. — рассказала Татьяна Шабурова.

Напомним, «на работу на велосипеде» южноуральцы ездят несколько лет. Акцию традиционно поддерживают чиновники.