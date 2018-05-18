Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.82 -0.48 73.02 -0.76
Челябинск
сейчас
 
+14 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральские чиновники и журналисты выбрали ЗОЖ и пересели на велосипеды

Южноуральские чиновники и журналисты выбрали ЗОЖ и пересели на велосипеды

Вся Россия сменила автомобили на двухколесный транспорт.
сегодня в 15:07
  |  Общество

На работу на велосипеде отправились сегодня жители Челябинской области. Пересев на двухколесный транспорт, они сделали большой вклад в улучшение экологии и своего здоровья. Пример челябинцам показал первый заместитель министра информационных технологий региона Игорь Фетисов. Он рассказал, что на велосипеде ездит часто. Путь на работу с «северка» занимает 40 минут: это через лес, где свежий воздух и нет пробок.

Мы в министерстве стараемся пропагандировать ЗОЖ. Велосипеды сегодня уже доступнее, чем 10 лет назад. Мы планомерно идем к тому, чтобы большая часть чиновников каталась на велосипедах. Из 70 человек в министерстве не регулярно, ведь это сезонный вид, где-то 10% используют велосипед. Если бы была велосипедная дорожка, я бы по ней ехал. Пешеходные переходы, ожидания на перекрестках отнимают большое количество времени у велосипедистов сейчас. — рассказал сайту «Первый областной» Игорь Фетисов.

В министерстве социальных отношений Челябинской области тоже присоединились к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Специалист отдела планирования и организации закупок преодолел 10-километровое расстояние за 15 минут.

У нас сложная экологическая обстановка. Если все вместе пересядем на велосипед, сможем ее улучшить. Также велосипед — это здоровье. Мы лучше выглядим, улучшаем свое состояние, а еще экономим время. — поделился с сайтом «Первый областной» специалист отдела планирования Александр Орлов.

В Троицке почти вся администрация пересела на велосипед. Так чиновники призвали горожан участвовать в открытии велосезона, который состоится уже 19 мая.

Медиахолдинг ОТВ тоже решил участвовать во всероссийской акции. На мятной «Каме» приехала корреспондент сайта Ксения Шимановская. А продюсер радио «Business FM Челябинск» Татьяна Шабурова на Norco.

- Я стараюсь раз в неделю ездить на работу на велосипеде. Дом у меня недалеко, всего в 5 километрах. Что на машине, что на велосипеде — по времени одинаково. Но каждый день не отправишься. В разные дни запланированы разные встречи, нужно выглядеть соответствующе. Но вот в пятницу можно отойти от делового дресс-кода. — рассказала Татьяна Шабурова.

Напомним, «на работу на велосипеде» южноуральцы ездят несколько лет. Акцию традиционно поддерживают чиновники.

Происшествия
Пьяный водитель на «четверке» проломил череп 8-летней велосипедистке
сегодня в 15:03
Пьяный водитель на «четверке» проломил череп 8-летней велосипедистке
Общество
Южноуральцы с велосипедами получат скидку на билет на электричку в день всероссийской акции
вчера в 13:16
Южноуральцы с велосипедами получат скидку на билет на электричку в день всероссийской акции
Общество
Авто на велосипеды сменят южноуральцы в день всероссийской акции
14.05.2018
Авто на велосипеды сменят южноуральцы в день всероссийской акции
Происшествия
12-летний велосипедист угодил под колеса иномарки на Теплотехе
14.05.2018
12-летний велосипедист угодил под колеса иномарки на Теплотехе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Праздник наманганских цветов пройдет в Челябинске
сегодня в 17:45
Праздник наманганских цветов пройдет в Челябинске
Происшествия
Жительница Челябинской области пострадала в ДТП в Махачкале
сегодня в 17:33
Жительница Челябинской области пострадала в ДТП в Махачкале
Общество
Действие аккредитаций педуниверситета приостановлено
сегодня в 16:50
Действие аккредитаций педуниверситета приостановлено
Происшествия
Вмерзшую в кундравинское озеро женщину убивали пять ее друзей
сегодня в 15:58
Вмерзшую в кундравинское озеро женщину убивали пять ее друзей
Происшествия
Пенсионер сломал ногу, пытаясь запрыгнуть в поезд
сегодня в 15:46
Пенсионер сломал ногу, пытаясь запрыгнуть в поезд
Общество
Южноуральские чиновники и журналисты выбрали ЗОЖ и пересели на велосипеды
сегодня в 15:07
Южноуральские чиновники и журналисты выбрали ЗОЖ и пересели на велосипеды
Происшествия
Пьяный водитель на «четверке» проломил череп 8-летней велосипедистке
сегодня в 15:03
Пьяный водитель на «четверке» проломил череп 8-летней велосипедистке
Спорт
Сборная Швейцарии отправила финнов домой с ЧМ по хоккею
  
сегодня в 14:52
Сборная Швейцарии отправила финнов домой с ЧМ по хоккею
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6