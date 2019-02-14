/ Несовершеннолетний водитель на «Деу Матиз» спровоцировал ДТП на северо-западе

В аварии пострадал 49-летний пешеход.

Происшествие случилось на северо-западе Челябинска. Иномарка «Деу Матиз» врезалась в киоск магазина «Ариант», расположенного на улице 250-летия Челябинска. Об инциденте, который произошел сегодня, 14 февраля, сообщили жители города в группе «Регион-74» во «ВКонтакте».

Вылетел на пешеходную дорожку, сбил женщину и врезался в магазин Ариант. Улица 250-летия Челябинска. — сообщила подписчица паблика Ангелина Голубева.

В управлении ГИБДД Челябинска сайту «Первый областной» подтвердили факт аварии.

ДТП зарегистрировано. Водитель «Дэу» совершил наезд на пешехода с последующим выездом за пределы проезжей части. Пешеход, женщина 1969 года, получила травмы. По предварительной информации, водитель является несовершеннолетним, проводится дополнительное расследование, вся информация будет уточнена. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД Челябинска.

Управление ГИБДД, совместно с ГУ МВД России, будет проводить дополнительную проверку. Все подробности инцидента будут известны позднее.