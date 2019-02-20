/ Молодой человек скончался под колесами «Тойоты» в Челябинске

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

Мужчина погиб под колесами автомобиля в районе Теплотеха. Смертельное ДТП произошло вчера, 19 февраля, в 23:30. Погибший перебегал дорогу в неположенном месте возле дома № 184 по проспекту Победы. Водитель «легковушки» не смог затормозить перед пешеходом.

Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Камри» в условиях снегопада, совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево, по ходу движения автомобиля. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.