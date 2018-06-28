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/ Volkswagen Amarok — Без компромиссов

Volkswagen Amarok — Без компромиссов

Автомобиль со стальным характером.
сегодня в 13:07
  |  Общество

«Автоцентре Керг», официальном дилерском центре Volkswagen Коммерческие автомобили, для тест-драйва стал доступен Volkswagen Amarok с новым флагманским двигателем 3.0 TDI V6, и я не мог этим не воспользоваться и подробно изучить новинку.

В России пикап — это абсолютно нишевый продукт: во-первых, не всякий понимает выгоду от эксплуатации пикапа; во-вторых, присутствует стереотип того, что пикап — это скорее чисто рабочая машина, хороша для фермера или строителя, и совсем не подходит для горожанина. В какой-то степени и я так считал, но после тест-драйва Volkswagen Amarok взглянул на пикап иначе и понял его универсальность.

Фамильные черты

Чуть больше года назад Volkswagen Amarok пережил рейсталинг, обновился дизайн экстерьера передней части, она выполнена в единой дизайнерской концепции Volkswagen.

Кардинальному изменению в автомобиле подвергся интерьер — начиная с руля, который выполнен в современной фамильной стилистике Volkswagen, и заканчивая торпедо новой формы. Доминантой на центральной консоли является медиасистема, обрамленная с двух сторон большими дефлекторами климатической системы. В тестовой версии установлена инфомедиа-система Composition Media с цветным сенсорным дисплеем 6,3 дюйма, ее легко законнектить со смартфоном и получить более продвинутый функционал, например, выводить на экран карты с пробками и дорожными камерами.

Передние сиденья комфортные, с развитой боковой поддержкой, в них легко можно провести четыре часа в дороге без остановки. Задний диван рассчитан на трех пассажиров и имеет ярко выраженный боковой профиль каждого посадочного места.

Стальной характер

В технической части Amarok схож с первой генерацией: в основе лонжеронная рама, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади рессоры. Такая подвеска скрадывает множество проблемных мест на дорогах, даже крупные ямы не замечаешь. Грунтовка кажется первоклассным шоссе, а от проезда по лесной дороге получаешь только удовольствие, едешь мягко, плавно и совершенно забываешь, что в принципе ты едешь на грузовике, Amarok послушно следует командам руля, виртуозно объезжая поваленные стволы деревьев и пни.

В городе информативный руль помогает четко и быстро выполнять различные маневры, он так азартно рулится, а про габариты Amarok (длинна: 5321 мм, ширина: 2228 мм) полностью забываешь после второй минуты за рулем пикапа.

Новое сердце пикапа

Основным техническим отличием стало появление в гамме моторов нового трехлитрового турбодизеля мощностью 224 л.с.

Таким образом, на выбор покупателя теперь предлагаются: 2.0 TDI (140 л.с. и 340 Нм), 2.0 biTDI (180 л.с. и 420 Нм) и 3.0 TDI V6 (224 л.с. и 500 Нм), который в режиме пиковых нагрузок способен выдать 550 Нм крутящего момента.

Тестовый Volkswagen Amarok как раз агрегатирован самым мощным мотором, знакомство с этой силовой установкой состоялось еще в прошлом году на офф-роад тесте. Пикап с легкостью преодолевал самые безумные внедорожные препятствия: подъем на гору, боковые уклоны, проезд через противотанковые рвы и многое другое, но в обычных дорожных условиях его протестировать, тогда не удалось.

Кстати, в этом году Volkswagen Коммерческие автомобили вновь приглашает к участию в автомобильной экспедиции «Путь Волка», проехать 1800 км среди горных хребтов Тянь-Шаня и испытать в деле Volkswagen Amarok, а также незабываемо провести свой отпуск.

А тем, кто предпочитает езду поэкстремальнее, мы предлагаем принять участие в конкурсе Герой Amarok и выиграть поездку в Москву на отборочный этап внедорожных соревнований, и в случае победы — в ЮАР, и, конечно же, получить сертификат на выгоду 100 000 руб. на покупку Volkswagen Amarok в «Автоцентре Керг».

Сейчас появилась возможность оценить поведение Volkswagen Amarok на трассе, устроив ему перегон в пару сотен километров и закрыть белое пятно в изучении этого автомобиля.

Что особенно приятно, пикап Volkswagen Amarok — это бескомпромиссный автомобиль: он отлично себя чувствует, как на скоростной автомагистрали на крейсерской скорости, так и при частых обгонах на узких загородных дорогах. Несмотря на то, что пикап весит больше двух тонн, мощности двигателя вполне хватает производить обгоны, не выводя мотор на пиковые нагрузки, хотя технология «Overboost» позволяет в нужный момент увеличить крутящий момент до 550 Нм и получить дополнительные 20 лошадиных сил.

Расход топлива во время тест-драйва 9.3 литра/100 км.

В городском режиме не так важна максимальная скорость, как быстрые короткие старты, от этого зачастую зависит, насколько удачно займешь полосу движения и в последующем безопасно выполнишь маневр. Volkswagen Amarok всегда стартовал со светофора первым и уверенно удерживал лидерство в столь важных коротких спуртах. Конечно это заслуга не только двигателя, но и 8-ступ. АКПП. Поначалу из-за скорости переключения передач автоматическую коробку можно спутать с роботом DSG, но на малых скоростях у робота другая модель поведения, ему нужно время, чтобы адаптироваться и реже переключать скорости, с автоматом в этом немного проще.

Volkswagen Amarok в цифрах:

Стартовая стоимость от 2 232 700 рублей.

В наличии в Автоцентре Керг Volkswagen Amarok от 2 628 080 руб.

Специальное предложение в июне — выгода до 334 000 рублей + комплект зимних колес в сборе в подарок!

Кредит или Лизинг от 14 000 руб в месяц.

Выгода за трейд-ин до 100 000 руб.

3 года гарантированной уверенности.

Расходы владельца Volkswagen Amarok в первый год эксплуатации:

Транспортный налог Топливо ОСАГО

16 800 руб. 55 525 руб. 13 144 руб.*

* Стоимость страхового полиса ОСАГО и КАСКО в СПАО «Ингосстрах»

Итоговая стоимость владения Volkswagen Amarok 3.0 TDI V6 — 85 469 руб./год или 5,7 руб./км.

Сравнение цен на Volkswagen Amarok и ближайших конкурентов в схожих комплектациях:

Итоги:

После теста пикапа Volkswagen Amarok осталось четкое ощущение того, что этот автомобиль идеален для любых условий эксплуатации.

«Автоцентр Керг», официальный дилер Volkswagen,
454045, г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49б, стр. 1;
тел.: +7 (351) 259-68-68;
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