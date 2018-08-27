/ Отечественная легковушка «заскочила» на дерево в результате ДТП. Видео

В аварии есть пострадавшие.

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Жителей улицы Мира накануне потрясла необычная авария. На перекрестке столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ. Удар оказался настолько сильный, что выкинул современную легковушку на дерево.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, после чего автомобиль «Гранта» совершил опрокидывание и наезд на препятствие — дерево. В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля ВАЗ-2110 — женщина 1975 года рождения. Прибывшие на место медики рекомендовали ей амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Услышала жуткий визг тормозов, машины быстро ехали по перекрестку. Когда выглянула на улицу, увидела странную ситуацию — машина застряла на дереве. Рядом бегал мужчина, наверно водитель. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы.

Последствия аварии попали на видео. На кадрах зафиксированы механические повреждения обеих машин. Видно, что их отбросило на значительное расстояние после ДТП.