/ Большегрузам разрешили вернуться на южноуральские дороги

Введенные ранее ограничения сняли.

Грузовые автомобили, нагрузка на каждую ось которых составляет более 6 тонн, снова могут ездить по южноуральским дорогам. Ранее ограничение на такие передвижения действовало на территории Челябинской области. Его вводили из-за паводка.

Закончился паводковый период на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. Все ограничения движения механических транспортных и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн сняты. — заявили региональном миндортрансе.

Ограничение начало действовать месяц назад, 16 апреля. Такие меры были необходимы для того, чтобы дать дорожному полотну высохнуть.