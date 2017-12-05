/ Водитель «ПАЗика» сбил 78-летнюю женщину на улице Доватора

Последствия ДТП попали на видео.

Накануне, 4 декабря, пожилая женщина угодила под колеса общественного транспорта. Пассажирский ПАЗ сбил 78-летнюю пенсионерку на улице Доватора в Челябинске. В результате аварии пешеход серьезно пострадал, ее госпитализировали в больницу прибывшие на место медики. О пострадавших в салоне маршрутки № 66 не сообщается.



4 декабря в 12 часов 40 минут напротив дома № 17 по улице Доватора водитель автобуса ПАЗ (ООО «Городской общественный транспорт», маршрут № 66) — мужчина 1964 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход — женщина 1939 года рождения, получила травмы и была госпитализирована. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.



Отметим, что сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства произошедшего.