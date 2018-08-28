/ 2 человека погибли и 7 пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Чебаркулем

Пассажиры «Фольксвагена» в тяжелом состоянии.

Накануне вечером в Чебаркульском районе произошла серьезная авария. На автодороге вблизи поселка Тимирязевский произошло столкновение большегруза МАЗ и микроавтобуса. Известно, что «Фольксваген» с пассажирами внутри был припаркован на обочине, когда в него врезался другой автомобиль. От удара иномарка скатилась в кювет.

Автомобиль МАЗ въехал в стоящий микроавтобус «Фольксваген». Внутри в момент столкновения находились водитель и пассажиры. Погибли две женщины, направлявшиеся в Екатеринбург за покупками. Семь человек получили травмы разной степени тяжести. Двоих — водителя и пассажиры «Фольксвагена», госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы.

Движение на автодороге было затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По версии очевидцев, ДТП спровоцировал нетрезвый водитель спецтехники.