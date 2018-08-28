Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.4 +67.4 78.23 +78.23
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ 2 человека погибли и 7 пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Чебаркулем

2 человека погибли и 7 пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Чебаркулем

Пассажиры «Фольксвагена» в тяжелом состоянии.
сегодня в 08:30
  |  Происшествия

Накануне вечером в Чебаркульском районе произошла серьезная авария. На автодороге вблизи поселка Тимирязевский произошло столкновение большегруза МАЗ и микроавтобуса. Известно, что «Фольксваген» с пассажирами внутри был припаркован на обочине, когда в него врезался другой автомобиль. От удара иномарка скатилась в кювет.

Автомобиль МАЗ въехал в стоящий микроавтобус «Фольксваген». Внутри в момент столкновения находились водитель и пассажиры. Погибли две женщины, направлявшиеся в Екатеринбург за покупками. Семь человек получили травмы разной степени тяжести. Двоих — водителя и пассажиры «Фольксвагена», госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы.

Движение на автодороге было затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По версии очевидцев, ДТП спровоцировал нетрезвый водитель спецтехники.

Происшествия
Отечественная легковушка «заскочила» на дерево в результате ДТП. Видео
  
вчера в 17:14
Отечественная легковушка «заскочила» на дерево в результате ДТП. Видео
Происшествия
18-летний челябинец погиб в ДТП с бензовозом. Видео
  
20.08.2018
18-летний челябинец погиб в ДТП с бензовозом. Видео
Происшествия
Пьяный водитель устроил ДТП в Чебаркульском районе
19.08.2018
Пьяный водитель устроил ДТП в Чебаркульском районе
Общество
Водитель, устроивший смертельное ДТП в Магнитогорске, выплатит большую компенсацию
17.08.2018
Водитель, устроивший смертельное ДТП в Магнитогорске, выплатит большую компенсацию
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Комментарии

Владислав
08:55, 28.08.2018
Когда же пьяные прекратят садиться за руль. Мрази. Надо пожизненно в тюрьму. Сколько должно людей погибнуть?

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Промышленных партнеров ищет «Новатэк» в Челябинске
сегодня в 14:04
Промышленных партнеров ищет «Новатэк» в Челябинске
Происшествия
Женщина повисла на карнизе балкона в челябинской многоэтажке. Видео
  
сегодня в 14:01
Женщина повисла на карнизе балкона в челябинской многоэтажке. Видео
Общество
Студенты всех вузов смогут получить военный билет во время учебы
сегодня в 13:24
Студенты всех вузов смогут получить военный билет во время учебы
Спорт
«Белые Медведи» по буллитам переиграли «Авто» из Екатеринбурга
сегодня в 12:29
«Белые Медведи» по буллитам переиграли «Авто» из Екатеринбурга
Общество
Южноуральских школьников будут активнее приглашать в школы искусств
сегодня в 12:22
Южноуральских школьников будут активнее приглашать в школы искусств
Происшествия
Устроившего смертельную аварию под Чебаркулем водителя отправят под стражу
сегодня в 12:18
Устроившего смертельную аварию под Чебаркулем водителя отправят под стражу
Общество
Возраст сосудов сообщит челябинцам уникальный аппарат
сегодня в 11:32
Возраст сосудов сообщит челябинцам уникальный аппарат
Общество
«Предчувствие» сменит «Полный артхаус» на челябинских киноэкранах
сегодня в 11:11
«Предчувствие» сменит «Полный артхаус» на челябинских киноэкранах
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6