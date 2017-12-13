/ В лобовой аварии маршрутки и трамвая пострадали 7 человек

Водитель и пассажиры были доставлены в медицинские учреждения.

Сегодня утром, 13 декабря, в центре Челябинска лоб в лоб столкнулись трамвай и маршрутное такси. По данным ГИБДД города, пострадали 7 человек: водитель и пассажиры маршрутки были доставлены в медицинское учреждение. Об аварии рассказала водитель трамвая.

Стояла по Свердловскому проспекту, еще не начала движение. Из-за встречного вагона лоб в лоб вылетело маршрутное такси. Я не пострадала, благодаря тому, что стояла. Если бы двигалась, было бы больше пострадавших. — рассказала водитель трамвая.

В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование.