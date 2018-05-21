/ Лихач на БМВ, устроивший смертельную аварию в Челябинске, стал фигурантом уголовного дела

В ДТП погиб 36-летний водитель.

В отношении 23-летнего водителя БМВ, который устроил смертельную аварию в Челябинске на ЧТЗ, возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители подтвердили, что водитель в момент аварии был пьян.

Учитывая, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что меру пресечения суд вынесет сегодня, 21 мая.

Ранее сообщалось, что накануне, 20 мая, в 09:30 у дома 116 по улице Комарова БМВ протаранил три автомобиля. Иномарка снесла автомобиль «Лада Веста» и «Шкода Октавия» и прекратила движение только после столкновения с «Волгой». Водитель «Весты» погиб на месте. Чудом удалось избежать жертв из числа пешеходов. Один из них находился буквально в метре от места ЧП.