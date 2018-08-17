/ «Дом.ru» запустил первую ТВ-приставку c Wi-Fi

Телеком-оператор «Дом.ru» запустил новую ТВ-приставку Like Box, которую можно подключить к интернету по Wi-Fi.

Телеком-оператор «Дом.ru» запустил новую ТВ-приставку Like Box. Это первая приставка компании, которую можно подключить к интернету по Wi-Fi.

В числе других возможностей приставки — телеархив (просмотр программ в течение 3 дней после ТВ-эфира), родительский контроль (пароль на каналы, фильмы и сериалы), выбор языка канала, электронная ТВ-программа. Прямо с экрана ТВ можно подключить дополнительные пакеты каналов (фильмовые, спортивные, детские и др.), выбрать и посмотреть фильмы из видеотеки, прочитав их описание и каталог актеров. Также Like Box имеет удобную систему поиска и функцию быстрого переключения каналов. В дальнейшем приставка будет оснащена интеллектуальной системой рекомендаций для каждого абонента.

Like Box подключается к любому телевизору через HDMI-разъем или аналоговый вход jack-3RСA, быстро настраивается и легко управляется всего 6 кнопками с отдельного универсального пульта (для приставки и телевизора). Стоимость в рассрочку (на 1 год) — 300 рублей в месяц, при единовременной оплате — 3600 рублей. Часть моделей оснащена встроенным Wi-Fi модулем, что позволяет получать доступ к интерактивным сервисам без проводного подключения к роутеру. Устройство доступно всем клиентам при подключении к интернету или пакету услуг «Дом.ru».

Все больше клиентов готовы пользоваться прогрессивными и удобными решениями. Мы рады предложить им Like Box. Наша ТВ-приставка — это новый интерфейс, разработанный с учетом лучших мировых практик, система рекомендаций, учитывающая индивидуальные предпочтения, удобство пользования и оплаты контента. Новая приставка позволит легко и быстро управлять телевидением, — отмечает директор филиала «Дом.ru» в Челябинске Кирилл Кузнецов.

Клиенты цифрового ТВ «Дом.ru TV» могут смотреть до 219 ТВ-каналов, в том числе сразу 85 каналов — в HD. Телеканалы передаются по коаксиальному (телевизионному) кабелю, а интерактивные сервисы (телеархив и др.) — через интернет-кабель. Гибридная технология гарантирует высокое качество изображения, которое не зависит от внешних факторов, и позволяет оператору добавлять новые функции. Обновление ПО Like Box проходит в режиме ожидания, незаметно для клиента. До конца года приставку можно будет подключить и по технологии IPTV.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — национальный оператор информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов — «Дом.ru Бизнес» и «ЭР-Телеком». Компания предоставляет телекоммуникационные решения: широкополосный доступ в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, VPN, видеонаблюдение, Wi-Fi, IoT. «ЭР-Телеком» работает в 566 населенных пунктах на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля по технологии «оптика до дома» и радиодоступа. По собственным оценкам, на долю компании приходится по 12% российского рынка ШПД и платного ТВ. По данным ТМТ Консалтинг, по количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и 3-е — среди операторов платного ТВ. Сеть DOM.RU Wi-Fi — самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах (18 000 точек по всей стране). В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах третьего транспортного кольца, в Санкт-Петербурге — в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию «Большая цифра», «ТехУспех», Loyalty Awards Russia.