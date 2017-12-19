/ Водитель грузовой «Газели» скончался после лобового столкновения с автоцистерной

Авария произошла на трассе в Пластовском районе.

Сегодня ночью, около 00:15, на трассе между Южноуральском и Магнитогорском в Пластовском районе произошла смертельная авария. На 82-м километре водитель автомобиля ГАЗ-2747 по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в автоцистерну «МАН».

В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ 1989 года рождения получил телесные повреждения, скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «МАН» получил травмы, назначено амбулаторное лечение. — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Известно, что за последний год водитель автомобиля ГАЗ 6 раз привлекался к административной ответственности. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

