/ Жизнь молодой челябинки унесла авария в Увельском районе

Помимо того, двое человек в ДТП получили ранения.

Смертельное ДТП с участие автомобилей «Форд» и «Шкода» произошло сегодня, 8 октября, в Увельском районе. Водитель «Школа Октавиа» отвлекся от управления машиной, выехал на встречную полосу, где в этот момент двигался «Форд Куга». Избегая столкновения, «Шкода» по касательной столкнулась с прицепом «Форда», после чего тот потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пассажир «Форд» девушка 32 лет от полученных травм скончалась на месте, ее 55-летний водитель и несовершеннолетний пассажир 12 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все причины произошедшего, по завершению которой виновник аварии будет установлен и привлечен к ответственности. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

На данный момент известно, что в «Форде» находилась семья из Челябинска, «Шкодой» же управлял житель Магнитогорска. За нарушение правил дорожного движения ему может грозить до пяти лет лишения свободы.