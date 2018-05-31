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/ Воспитанник «Металлурга» Косов попался на пьяном вождении

Воспитанник «Металлурга» Косов попался на пьяном вождении

Казанский клуб, за который выступает хоккеист, осудил поведение игрока.
сегодня в 15:46
  |  Общество

Неожиданно завершилось для воспитанника «Металлурга» Ярослава Косова, выступающего за казанский «Ак Барс», празднование чемпионства команды. Возвращаясь домой на личном автомобиле, Косов был остановлен сотрудниками ДПС. Хоккеисту предложили пройти освидетельствование. Выяснилось, что за руль он сел в нетрезвом виде. Теперь Косову грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. Протокол составили на месте.

Хоккейный клуб «Ак Барс» заявляет, что осуждает поведение игрока, повлекшее подобные последствия. Профессиональные спортсмены должны быть примером для подражания и с честью нести звание игрока татарстанского клуба. Помимо административных мер, к Ярославу Косову будут применены дисциплинарные санкции в соответствии с внутренними правилами ХК «Ак Барс». — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Ак Барс».

Напомним, Ярослав Косов с 2017 года играет за «Ак Барс» на позиции правого нападающего. В прошедшем сезоне КХЛ он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина. Официально контракт, продлевающий нахождение Косова в казанском клубе, не подписан. «Ак Барс» только сделал хоккеисту квалификационное предложение. Хоккейные эксперты говорят, что теперь игра с «барсами» для магнитогорца под вопросом.

Screenshot-2018-5-31 Хоккеист «Ак Барса» попался пьяным за рулем после празднования победы клуба Новости Казани Авто новост[...](1).png

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