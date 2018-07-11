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/ Семь пассажиров челябинской маршрутки серьезно пострадали при столкновении с деревом

Семь пассажиров челябинской маршрутки серьезно пострадали при столкновении с деревом

Среди травмированных - женщины и ребенок.
сегодня в 12:25
  |  Происшествия

Накануне в Тракторозаводском районе Челябинска маршрутное такси после столкновения с иномаркой врезалось в дерево. Авария произошла на пересечении улиц Бажова и Героев Танкограда. Маршрутка № 86 с пассажирами внутри вылетела на газон. О ЧП первыми сообщили очевидцы.

На место экстренно съехались представители экстренных ведомств, в том числе машины «скорой», пожарные и МЧС. Прибывшим сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить схему аварии.

В ходе осмотра места ДТП установлено, что водитель маршрутного такси «Форд Транзит», двигаясь по улице Бажова в сторону центра, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления безопасности Челябинска.

Всего зарегистрировано 7 пострадавших. Среди них двое детей и несколько женщин. Все они находились в маршрутном такси. Самые серьезные травмы у самого маленького пассажира, 5-летний мальчик госпитализирован с переломом ноги в ГКБ № 8. Две женщины с ушибами попали в эту же больницу, две женщины и девочка — в ГКБ № 5. Еще одна пострадавшая с порезом губы доставлена в ГКБ № 5.

Моя сотрудница была в этой маршрутке. Вчера сидела дома, с разбитыми коленями и ушибленным боком пила обезболивающие. Она ушла в шоковом состоянии и не обратилась за медицинской помощью. Сегодня ее уже всем коллективом уговариваем. Ходит потихоньку, охает, но не хочет обращаться в травмпункт. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Татьяна Глухова.

Сейчас сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

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