Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.64 -0.93 79.77 -0.88
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Крупная авария унесла жизни двоих людей на серпантине

Крупная авария унесла жизни двоих людей на серпантине

На трассе Миасс-Златоуст столкнулись ВАЗ и УАЗ.
сегодня в 17:00
  |  Происшествия

Сегодня, 14 сентября, на трассе Миасс-Златоуст произошла крупная авария. На 5 километре автодороги лоб в лоб столкнулись две отечественные машины. Как утверждают очевидцы, картина на дороге была жуткой. ВАЗ и УАЗ в результате столкновения оказались полностью смяты.

На трассе, ближе к Миассу, лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и «УАЗ Патриот». Оба автомобиля восстановлению не подлежат. Видел, как грузили двух трупов. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец ДТП.

Информацию о крупном столкновении подтвердили в официальных органах. На место для устранения последствий аварии и извлечения погибших выезжали областные спасатели. Также помощь оказывали сотрудники МЧС.

Пострадавшему водителю УАЗ оказали помощь сотрудники «скорой», одного из пассажиров ВАЗ-2115 увезли в больницу очевидцы. Водитель ВАЗа и пассажир погибли на месте, их тела оказались зажаты металлом. По прибытию на место происшествия сотрудники спасотряда деблокировали погибших при помощи гидравлического инструмента и передали сотрудникам полиции. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково -спасательной службы Челябинской области.

Последствия дорожно-транспортного происшествия попали на видео. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Происшествия
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
30.08.2018
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
Происшествия
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
29.08.2018
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с погибшими под Чебаркулем
28.08.2018
Возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с погибшими под Чебаркулем
Происшествия
Отечественная легковушка «заскочила» на дерево в результате ДТП. Видео
  
27.08.2018
Отечественная легковушка «заскочила» на дерево в результате ДТП. Видео
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
«Прошу прощения, что так получилось». Водитель БМВ извинился перед семьей погибшего. Видео
  
сегодня в 17:39
«Прошу прощения, что так получилось». Водитель БМВ извинился перед семьей погибшего. Видео
Происшествия
Крупная авария унесла жизни двоих людей на серпантине
  
сегодня в 17:00
Крупная авария унесла жизни двоих людей на серпантине
Общество
Десятки ботиночек выставят в Челябинске в память о неродившихся малышах
сегодня в 16:38
Десятки ботиночек выставят в Челябинске в память о неродившихся малышах
Спорт
«Оставлю это в тайне». Владимир Путин поцеловал копейчанку, шепнув ей что-то на ухо
  
сегодня в 16:31
«Оставлю это в тайне». Владимир Путин поцеловал копейчанку, шепнув ей что-то на ухо
Хоккей
Пол Щехура пошел на поправку после полученной травмы
сегодня в 16:24
Пол Щехура пошел на поправку после полученной травмы
Происшествия
Тело неопознанного мужчины обнаружили в коллекторе в Челябинске
сегодня в 15:56
Тело неопознанного мужчины обнаружили в коллекторе в Челябинске
Происшествия
«Не влезай, убьет». Пьяный челябинец обесточил подстанцию и получил ожоги
сегодня в 14:18
«Не влезай, убьет». Пьяный челябинец обесточил подстанцию и получил ожоги
Общество
Суд оставил в силе приговор бывшему директору «Гринфлайта»
сегодня в 13:58
Суд оставил в силе приговор бывшему директору «Гринфлайта»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6