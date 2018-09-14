/ Крупная авария унесла жизни двоих людей на серпантине

На трассе Миасс-Златоуст столкнулись ВАЗ и УАЗ.

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Сегодня, 14 сентября, на трассе Миасс-Златоуст произошла крупная авария. На 5 километре автодороги лоб в лоб столкнулись две отечественные машины. Как утверждают очевидцы, картина на дороге была жуткой. ВАЗ и УАЗ в результате столкновения оказались полностью смяты.

На трассе, ближе к Миассу, лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и «УАЗ Патриот». Оба автомобиля восстановлению не подлежат. Видел, как грузили двух трупов. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец ДТП.

Информацию о крупном столкновении подтвердили в официальных органах. На место для устранения последствий аварии и извлечения погибших выезжали областные спасатели. Также помощь оказывали сотрудники МЧС.

Пострадавшему водителю УАЗ оказали помощь сотрудники «скорой», одного из пассажиров ВАЗ-2115 увезли в больницу очевидцы. Водитель ВАЗа и пассажир погибли на месте, их тела оказались зажаты металлом. По прибытию на место происшествия сотрудники спасотряда деблокировали погибших при помощи гидравлического инструмента и передали сотрудникам полиции. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково -спасательной службы Челябинской области.

Последствия дорожно-транспортного происшествия попали на видео. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.