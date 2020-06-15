Пытался задушить шнурком: за нападение на таксиста осудили подростка в Челябинске

Молодой человек не хотел платить за дальнюю поездку.

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В Челябинской области прошел суд над подростком, напавшим на таксиста. Пятнадцатилетний парень признан виновным по статье «Разбой, совершённый с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере».

Подросток отправился в Челябинск из Коркино на такси, но оплачивать поездку парень не собирался. Захватив горло водителя шнурком, он пытался его задушить,, однако таксист смог освободиться от шнурка и выбежать из своего автомобиля. В это время парень сел за руль и уехал на автомобиле «Хендай Элантра». Через некоторое время его задержали сотрудники ДПС.

«Коркинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 15-летнего жителя г. Челябинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 162 УК РФ», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Молодого человека приговорили 4,5 годам лишения свободы условно и испытательному сроку на такой же период.