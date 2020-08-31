Областное МВД записало поздравительный клип для школьников

В ведомстве поздравили детей с началом учебного года.

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МВД России подготовило поздравительный ролик для южноуральских первоклассников. Таким образом в ведомстве решили поздравить детей с наступающим 1 сентября.



Клип записан на песню «Учат в школе». Сама она звучит в необычном исполнении, а в ролике можно увидеть кадры с высоты птичьего полёта, сальто от сотрудника спецназа. Присутствует в клипе и сюжет, через сквозную линию которого проходит мысль о том, как детские увлечения влияют на выбор профессии.

«Безусловно, главной задачей ролика стало поздравление первоклассников с началом учебного года, призыв к хорошей учёбе, которая как фундамент дома определит дальнейший успех всех начинаний»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ролик был подготовлен пресс-службой ГУ МВД совместно с культурным центром ведомства по Челябинской области. Отметим, что в нём приняли участие и служебные собаки кинологов регионального главка.

Школьники Челябинской области вернутся за парты уже во вторник, 1 сентября. Ранее у родителей возникали опасения о начале учебного года в онлайне из-за коронавируса, однако в областном правительстве заявили, что дети пойдут на очное обучение. При этом в школах региона обеспечат все меры предосторожности: классы будут разведены друг от друга, а учителя начнут проводить уроки в масках.