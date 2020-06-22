«Почему не объявляет никто?»: о важности ношения масок расскажут в общественном транспорте Челябинска

Наталья Котова дала поручение проводить больше разъяснительной работы.

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Аппаратное совещание под председательством Натальи Котовой состоялось в администрации Челябинска в понедельник, 22 июня. Главе города доложили о работе, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов доложил, что за прошедшую неделю обработали и помыли 25 остановок, 783 погонных метров шумозащитных экранов. Кроме того, проводится ежедневная трехкратная обработка общественного транспорта. По его словам, среднесуточное количество пассажиров увеличилось на 17 процентов. Специалисты проверяют, как пассажиры и водители соблюдают масочный режим.

«Тридцать процентов пассажиров едут без масок, но они есть у всех. При обращении по громкой связи водителей, проверяющих, люди маски достают и надевают», — пояснил Максим Куляшов.

В ответ мэр города Наталья Котова подчеркнула, что нужно не только проводить проверки, но и усилить контроль, проводить больше разъяснительных бесед. Также она заявила, что во время остановок водители должны объявлять и напоминать о соблюдении масочного режима.

«Есть же громкая связь в транспорте. Почему не объявляет никто? Трамваи, троллейбусы, автобусы, — почему водители не объявляют? На остановке водители могут спокойно объявлять. Остановки объявляются? И параллельно говорите, напоминайте, что нужно соблюдать масочный режим, что все время проводятся проверки. Сделайте модуль речевой и жителям города сообщайте, что нужно соблюдать масочный режим», — поручила Наталья Котова.

Отметим, за прошедшие сутки в Челябинской области количество новых больных COVID-19 составило 270 человек, 83 из которых — групповой очаг из центра онкологии и ядерной медицины.