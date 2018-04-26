/ Пьяный бесправник разбил машину друга в его день рождения

Лихач на большой скорости врезался в столб.

Празднование дня рождения закончилось для молодых людей разбитым автомобилем и травмами. Парни вместе отмечали день рождения, в тот момент, когда один из гостей решил прокатиться на автомобиле именинника. 23-летний челябинец, у которого никогда не было водительских прав, взял ключи от отечественной легковушки и уехал. На северо-западе он не справился с управлением и врезался в столб. ДТП произошло в ночь на 24 апреля, примерно в 3 часа ночи. Стрелка на спидометре застыла на отметке в 160 километров в час.

Фото последствий ДТП хозяин автомобиля разместил в социальных сетях. На снимках видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Владелец машины признался, что купил его пять дней назад и только учится в автошколе.

Друг пьяный сел за руль, когда мы вместе отмечали мой день рождения. Он решил сделать кружок по двору, а потом выехал на дорогу и поехал дальше. Сейчас его задержали на 10 суток. У него перелом руки и рассечен лоб. — рассказал сайту «Первый областной» владелец автомобиля.

Молодой человек уверен, что его товарищ, с которым они дружат с пятого класса, возместит ему все расходы.