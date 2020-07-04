Мошенника, присвоившего деньги предприятия, задержали в Челябинской области

Мужчина действовал в сети Интернет.

Послушать 00:00

В Челябинской области жертвой мошенника стало одно из предприятий. Неизвестный обманным путём похитил более 150 тысяч рублей. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошёл в Копейске. Представители одной из местных фирм рассказали сотрудникам полиции, что нашли в интернете объявление о поставке древесных гранул. В скором времени они связались с продавцом, заключили контракт и в качестве предоплаты перечислили 157 тысяч рублей. После этого связь с продавцом прервалась.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого жителя Миасса 1984 года рождения, который, оформив ИП, разместил объявление в сети Интернет о поставке товара, не желая при этом исполнять договорные обязательства. Денежные средства злоумышленник истратил на личные нужды»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту в ОМВД России по Копейску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «мошенничество». По данной части статьи мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Местному жителю избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.