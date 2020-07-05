Двадцать тысяч за такси: пенсионерку обманула незнакомка в Магнитогорске

Полиция уже задержала мошенницу.

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В Магнитогорске Челябинской области пенсионерка лишилась золотых украшений, доверившись незнакомой девушке. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемую в мошенничестве. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

65-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что к ней домой постучалась незнакомая девушка и попросила одолжить деньги, чтобы заплатить за такси. Средств у женщины не оказалась, и она предложила неизвестной два золотых кольца. Взяв драгоценности, девушка оставила свой номер телефона и пообещала вернуть деньги, вырученные за кольца. Но после этого трубку так и не взяла. Ущерб пенсионерка оценила в 20 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции „Орджоникидзевский“ УМВД России по Магнитогорску установили и задержали подозреваемую в совершении данного преступления. Ей оказалась жительница Магнитогорска 1989 года рождения. Золотые изделия она хотела продать, а денежные средства потратить на собственные нужды»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество после прохождения необходимых проверок будет возвращено пенсионерке.