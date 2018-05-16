/ Ликвидирован самый масштабный за последние годы пожар в Челябинской области

Более 300 человек боролись с огнем несколько суток.

Крупный пожар, который бушевал трое суток в Пластовском районе, ликвидировали сегодня, 16 мая, в 7 утра. Сотрудникам МЧС удалось отстоять такие населенные пункты, как Верхняя Санарка, Степное, Радиомайка, Каменная Санарка и Черноречье. Возгорание назвали одним из самых масштабных лесных пожаров за последние годы. С ним боролись более 300 человек и 60 единиц техники, а также — авиация МЧС России.

Вместе с тем, по данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в регионе по-прежнему сохраняется непростая обстановка. Так, в ночь на сегодня, 16 мая, челябинцы массово жаловались на запах гари. Виной тому — загоревшиеся в окрестностях города сады. Добавим, подразделения Главного управления МЧС России по Челябинской области ежедневно участвуют в тушении пожаров, только за минувшие сутки было больше 160 раз выездов.

Общими усилиями ситуацию удается сдерживать. Так лесные и природные пожары, зарегистрированные за минувшие сутки на территории Челябинской области, успешно ликвидированы. По всем случаям работают представители государственного пожарного надзора. Они в том числе выявляют нарушителей противопожарного режима. Большое внимание удаляется и профилактической работе. — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ранее из-за масштабных природных пожаров был закрыт проезд сразу на нескольких трассах. Позже пожары удалось купировать, проезд открыли. Для борьбы со стихией в регион направили вертолет Ми-8. По пути следования технику привлекли к тушению пожара, который добрался до деревни Анфалово в Красноармейском районе. Населенный пункт удалось отстоять.