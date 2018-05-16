/ Все природные пожары в Челябинской области произошли по вине людей

Вместе с сотрудниками МЧС в ситуации разбираются правоохранители.

Только с начала этого года на Южном Урале выгорело 12 тысяч 366 гектаров лесов. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, — тогда пламя прошлось только по восьми гектарам. Всего в регионе зафиксировано 388 природных пожаров. Виной всему — случайные или умышленные поджоги. Об этом сегодня, 16 мая, сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

100 процентов пожаров — рукотворные. Больше 80 процентов пришло в леса с полей. Или по неосторожности люди траву поджигают, или специально. Урон наносится людям, в частности — детям и пенсионерам, а также животным, птицам. — пояснил Олег Климов.

Разобраться с поджигателями предстоит сотрудникам правоохранительных органов. Для них предусмотрены наказания, которые ужесточились с введением особого противопожарного режима. Злоумышленники могут угодить за решетку.

Мы активно работаем с органами внутренних дел по выявлению виновных. В условиях противопожарного режима штрафы удваиваются, нет такого наказания, как предупреждение. Штрафы — до 400 тысяч рублей, если будет установлено, что поджигатель нанес ущерб на сумму более 250 тысяч рублей, то это уже уголовная ответственность. Предусматривается лишение свободы до 1 года. — пояснил начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

Сейчас работа авиации МЧС России на Южном Урале прекращена. Ранее с помощью вертолета Ми-8 были потушены пожары в Пластовском и Красноармейском районах. В целом сейчас пожарные каждый день совершают 100−150 выездов. Ситуацию осложняет отсутствие осадков и зеленой растительности. По данным главного управления лесами региона, точное количество леса, которое погибло от огня, установят только осенью.

Напомним, с 28 апреля на территории Челябинской области введен особый противопожарный режим, который запрещает любое использование открытого огня. В 33 муниципальных образованиях установлен четвертый класс пожарной опасности, в десяти — третий класс. Всех местных жителей просят соблюдать требования противопожарного режима, а также — пресекать неправомерные действия других людей.