«Дом шатался, люстра». Землетрясение в Челябинской области

Сильные толчки чувствовали жители Миасса.

Сегодня ночью, с 4 на 5 сентября, жители некоторых районов Челябинской области почувствовали сильные подземные толчки. Особенно ощутимо землетрясение было в Миассе.



- Тоже проснулись....посуда на кухне стучала друг о дружку. Качало сильно.



- На машгородке на улице Октября тоже почувствовали.



- Начал шататься дом, все в квартире,люстра чуть не оторвалась. - делятся жители Миасса.



Подземные толчки чувствовались в Аше, Екатеринбурге, Уфе.



