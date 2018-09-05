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сегодня в 07:22
«Дом шатался, люстра». Землетрясение в Челябинской области
Сильные толчки чувствовали жители Миасса.
/ «Дом шатался, люстра». Землетрясение в Челябинской области

«Дом шатался, люстра». Землетрясение в Челябинской области

Сильные толчки чувствовали жители Миасса.
сегодня в 07:22
  |  Происшествия
Сегодня ночью, с 4 на 5 сентября, жители некоторых районов Челябинской области почувствовали сильные подземные толчки. Особенно ощутимо землетрясение было в Миассе.

- Тоже проснулись....посуда на кухне стучала друг о дружку. Качало сильно.

 - На машгородке на улице Октября тоже почувствовали. 

- Начал шататься дом, все в квартире,люстра чуть не оторвалась. -  делятся жители Миасса.

Подземные толчки чувствовались в Аше, Екатеринбурге, Уфе. 

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