/ «Дом шатался, люстра». Землетрясение в Челябинской области

Сегодня ночью, с 4 на 5 сентября, жители некоторых районов Челябинской области почувствовали сильные подземные толчки. Особенно ощутимо землетрясение было в Миассе.
- Тоже проснулись....посуда на кухне стучала друг о дружку. Качало сильно.
- На машгородке на улице Октября тоже почувствовали.
- Начал шататься дом, все в квартире,люстра чуть не оторвалась. - делятся жители Миасса.
Подземные толчки чувствовались в Аше, Екатеринбурге, Уфе.
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