/ Режим ЧС введен в сейсмически активном муниципалитете Челябинской области

Толчки в Катав-Ивановске повторились.

Сегодня, 5 сентября, принято решение о введении особого режима. Это связано с сейсмической активностью в районе Катав-Ивановска. Ночью там произошло землетрясение.

В Катав-Ивановском муниципальном районе введен режим ЧС. — сообщили сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Сейчас на месте работают специально созданные комиссии. Сообщается о повторении толчков в горной зоне.

На местах задействованы сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС — 51 человек и 17 единиц техники. На телефоны оперативно-дежурных служб поступило 627 обращений от граждан. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, в ночь на 5 сентября на Южном Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки почувствовали жители нескольких районов Челябинской области, а также жители соседних республик. Сайт «Первый областной» ведет онлайн, в котором собрана вся информация по ситуации.