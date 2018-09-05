/ Режим ЧС введен в сейсмически активном муниципалитете Челябинской области

Сегодня, 5 сентября, принято решение о введении особого режима. Это связано с сейсмической активностью в районе Катав-Ивановска. Ночью там произошло землетрясение.
В Катав-Ивановском муниципальном районе введен режим ЧС. — сообщили сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.
Сейчас на месте работают специально созданные комиссии. Сообщается о повторении толчков в горной зоне.
На местах задействованы сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС — 51 человек и 17 единиц техники. На телефоны оперативно-дежурных служб поступило 627 обращений от граждан. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Напомним, в ночь на 5 сентября на Южном Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки почувствовали жители нескольких районов Челябинской области, а также жители соседних республик. Сайт «Первый областной» ведет онлайн, в котором собрана вся информация по ситуации.
В самый сон, около 04 утра, большая часть жителей города проснулась от страшного толчка. ( где то летела на пол посуда, где то падали шкафы, у кого то диваны по комнате двигались.....) но главное многие сразу осознали, что это землетрясение. Многие без промедления как и необходимо при землятресении разбудив близких и детей покинули жилища. Весь город с детьми с тревогой ждали..........Ждали что будет дальше. Неизвестность, тревога, страх, тяжелые чувства.
Теперь о главном...............
Что предприняли наши власти? 2 наши администрации, МЧС, полиция?!?
..............НИ - ЧЕ- ГО ...............
Ничего не предприняли. МЧС упорно молчал, попытки дозвониться были безуспешны. Полиция отвечала, но ссылалась на то, что указаний ни каких нет. А чьих указаний ждали?
Видимо указания ДОЛЖНЫ БЫЛИ поступить от властей.........
А что же власти? ..............НИ - ЧЕ- ГО ...............!!!!!!!!!!
Власти не посчитали нужным составить план действий. Они отдыхали после трудовых деяний.
А люди с грудными детьми стояли в тревоге с 04 до 07 . почти 3 часа. с плачущими детьми, большинство почти раздетые.
Никто не появился. Никто не посчитал нужным донести до людей ситуацию, как то успокоить, внести какую либо ясность.
Промелькнувший правда господин Норко И.И. припугнул административным наказанием за митинг и исчез во свояси................
Господа властьимущие, алёёёёёёёёёёёё, вы видимо как в той басне, пока убивают, полицию не беспокоить!!!!!! Вот убьют тогда и зовите?!
Храни всех бог, хорошо что все закончилось только испугом, а если вдруг?!? СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ ДЕЛО УТОПАЮЩИХ?
В самый сон, около 04 утра, большая часть жителей города проснулась от страшного толчка. ( где то летела на пол посуда, где то падали шкафы, у кого то диваны по комнате двигались.....) но главное многие сразу осознали, что это землетрясение. Многие без промедления как и необходимо при землятресении разбудив близких и детей покинули жилища. Весь город с детьми с тревогой ждали..........Ждали что будет дальше. Неизвестность, тревога, страх, тяжелые чувства.
Теперь о главном...............
Что предприняли наши власти? 2 наши администрации, МЧС, полиция?!?
..............НИ - ЧЕ- ГО ...............
Ничего не предприняли. МЧС упорно молчал, попытки дозвониться были безуспешны. Полиция отвечала, но ссылалась на то, что указаний ни каких нет. А чьих указаний ждали?
Видимо указания ДОЛЖНЫ БЫЛИ поступить от властей.........
А что же власти? ..............НИ - ЧЕ- ГО ...............!!!!!!!!!!
Власти не посчитали нужным составить план действий. Они отдыхали после трудовых деяний.
А люди с грудными детьми стояли в тревоге с 04 до 07 . почти 3 часа. с плачущими детьми, большинство почти раздетые.
Никто не появился. Никто не посчитал нужным донести до людей ситуацию, как то успокоить, внести какую либо ясность.
Промелькнувший правда господин Норко И.И. припугнул административным наказанием за митинг и исчез во свояси................
Господа властьимущие, алёёёёёёёёёёёё, вы видимо как в той басне, пока убивают, полицию не беспокоить!!!!!! Вот убьют тогда и зовите?!
Храни всех бог, хорошо что все закончилось только испугом, а если вдруг?!? СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ ДЕЛО УТОПАЮЩИХ?