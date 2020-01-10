Дом опекуна, у которой забрали трёх воспитанниц, сгорел сегодня ночью

Комиссия, приехавшая проверить условия проживания, прибыла на пепелище.

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В поселке Полетаево Сосновского районе сегодня ночью сгорел дом, в котором проживала Наталья Галеева, опекун, которая утверждала, что у неё незаконно изъяли трёх воспитанниц-сестёр. Вокруг истории разразился скандал, и условия проживания женщины сегодня должны были проверить взрослый и детский омбудсмены Челябинской области.

Сегодня, 10 января утром, на улицу Северную, к дому № 29 прибыли корреспонденты медиахолдинга ОТВ, но обнаружили лишь пепелище и работающие экстренные спецслужбы.

«Пожар начался в 2 часа ночи. Сейчас тут работают спасатели и представители Следственного комитета. С проверкой прибыли уполномоченный по правам человека области Антон Шарпилов и уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова, но проверять уже нечего», — сообщает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Хозяйки дома в роковой час в нём не было, она приехала с работы только утром, уже к сгоревшему зданию.

«Мне позвонила женщина из Полетаево, ей позвонила другая женщина, которая тут живет. Я была на работе. Внутри дома был мой гражданский муж, около 12 мы разговаривали, он шутил, никаких "предвещений" не было. Муж никогда не курил в постели, хоть пьяный, хоть трезвый, курил либо у печки, либо на улице, он никогда не позволял себе этого, он приучен так», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ Наталья Галеева.

Напомним, что омбудсмены прибыли с проверкой, чтобы лично поговорить с Натальей и уточнить, в каких условиях у опекуна проживали дети: две несовершеннолетние девочки и их 20-летняя сестра, недееспособная Лиза Кудрявцева. Органы опеки приняли решение о том, что девочек необходимо изъять, поскольку опекун плохо за ними ухаживала и вела неподобающий образ жизни. Суд подтвердил, что решение опеки было правомерным, но Наталья Галеева считает, что детей у нее отобрали незаконно. Младших девочек передали в другую семью, старшую поместили в реабилитационный центр. Тётя сообщила, что там состояние Лизы, страдающей ДЦП, ухудшилось. Учреждение проверили и нашли множество нарушений. В деле теперь разбираются следователи, правозащитники и руководство области.