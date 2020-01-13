Развитие, как у ребёнка: врачи и психологи работают с девушкой, изъятой у опекуна

Главная задача — помочь Лизе набрать вес и стабилизировать состояние.

Послушать 00:00

В Челябинске подробно рассмотрели ситуацию, сложившуюся в поселке Полетаево, где у тети Натальи Галеевой из семьи изъяли трех племянниц, для которых она была опекуном. Обсудить состояние детей и правомерность решения опеки собрались детский омбудсмен Евгения Майорова, министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, заведующая паллиативной службой ГКБ № 5 Кира Маляр, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Эдуард Дорожкин.

20-летняя недееспособная Лиза сейчас находится под присмотром врачей паллиативной службы. Она получает внутривенное питание и плановую терапию. С ней работает массажист, а также психолог, проводя сеансы сказко- и музыкотерапии. Развитие девушки осталось на уровне полугодовалого ребенка: она может зафиксировать взгляд и любит, когда ее гладят и покачивают. Инициативная группа больницы даже поставила в палату девушки детскую кроватку, чтобы укачивать пациентку.

«Освещать состояние здоровья я могу только в общих чертах. У девушки тяжелые патологии, два врожденных тяжелых заболевания. Именно они стали причиной максимально низкой массы тела, а также несут опасность, потому что есть риск, что при глотании пища попадет в дыхательные пути. Есть поражения по заболеванию головного мозга», — сообщила о состоянии Лизы Кира Маляр.

Сейчас важно стабилизировать состояние Лизы: для этого нужно набрать вес. Сейчас он всего чуть более 18 килограммов.

Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова отметила, что за время, пока Лиза находилась в реабилитационном центре (а это почти год после изъятия из семьи), бывший опекун Наталья Галеева пришла к ней один раз, в самом конце 2019 года.

«У нас есть вопросы по состоянию здоровья, вопросы к медикам. Были вопросы о том, насколько я оцениваю действия органов опеки. Так вот у меня только один вопрос: почему они не предприняли действий раньше? На мой взгляд, детей изъяли обосновано», — высказала свое мнение Евгения Майорова, которая лично встречалась с изъятыми у тёти сёстрами Лизы.

Сама тётя девочек, их бывший опекун Наталья Галеева утверждает, что все это время пыталась добиться встречи с воспитанницами и их возвращения в семью. По ее словам, она обращалась в суд, аппарат уполномоченного по правам ребёнка, Минсоцотношений. Министр же данную информацию не подтверждает.

«До нового года в министерство социальных отношений никаких обращений не поступало», — подчеркнула Ирина Буторина.

Напомним, жительница Полетаево Наталья Галеева ранее заявила, что у неё изъяли трёх племянниц и отозвали право опеки, по её мнению — неправомерно. Младших девочек поместили в детский дом, а оттуда в приемную семью, где они находятся по сей день. С ними пообщалась детский омбудсмен Евгения Майорова, девочки сказали ей, что не хотят возвращаться к тёте. Старшая девушка была помещена в реабилитационный центр в Копейске, где, по словам тёти, её состояние резко ухудшилось. Сейчас Лизу перевели в больницу в Челябинск. В деле разбираются власти области и следователи.