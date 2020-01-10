Названа предварительная причина пожара в доме бывшего опекуна трёх девочек

Пламя охватило дом Натальи Галеевой со стороны хозпостройки.

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Сотрудники МЧС выдвинули предварительную версию возникновения пожара в доме Натальи Галеевой в Сосновском районе, ранее лишившейся опеки над тремя племянницами. Коттедж женщины вспыхнул сегодня, 10 января, в районе 2 часов ночи. По словам хозяйки, в здании в этот момент находился ее гражданский муж.

«Основная версия возникновения пожара — электротехническая. Изъяты провода из сарая, где и началось горение. Они подвергнутся дальнейшему анализу специалистами испытательной пожарной лаборатории», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, Наталья Галеева ранее заявила, что её неправомерно лишили опеки над тремя девочками-сёстрами. Сегодня утром в её доме должна была пройти проверка уполномоченных по правам ребенка и по правам человека, но к утру проверять уже было нечего. Сама Наталья не пострадала, ночью она находилась на работе.