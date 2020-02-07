Мебельный склад выгорел ночью в Челябинске

В результате ЧП никто не пострадал.

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Возгорание в одноэтажном мебельном цехе на Копейском шоссе произошло поздним вечером 6 февраля. Первое подразделение прибыло уже через шесть минут. Вспыхнуло помещение, где находились мебель и пиломатериалы.

Так как огонь быстро распространялся, было принято решение повысить ранг сложности тушения, привлекли дополнительные силы. Менее часа потребовалось на локализацию пожара на площади 300 «квадратов».

«По предварительной информации погибших и травмированных нет. Всего для ликвидации последствий происшествия привлекалось 53 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 41 человек и 12 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.